Traghetto si rovescia sul Lago Victoria: i morti sono più di cento

Più di 100 persone sono morte in Tanzania per l'affondamento di un traghetto sul lago Victoria, al largo della città di Mwanza. L'hanno riferito i media di stato del paese africano, citando il capo della polizia locale, Simon Sirro. Il numero delle persone annegate potrebbe aumentare ancora. Le ricerche dei dispersi e le attività di salvataggio sono riprese in mattinata dopo essere state sospese nella notte. Sono 40 le persone tratte in salvo.

Non sono chiare le cause del disastro, ma secondo fonti locali l'imbarcazione, che poteva portare 100 persone più una ventina di tonnellate di carico, trasportava circa 400 passeggeri. La nave, chiamata MV. Nyerere, si è capovolta a soli 50 metri dal porto dove sarebbe dovuta attraccare nel viaggio tra le isole di Ukerewe e Ukara.