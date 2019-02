Agente aggredito, imbavagliato e sequestrato dai detenuti in carcere

Rivolta nel carcere milanese di Bollate. Attorno alle 21 di ieri sera due detenuti hanno minacciato un agente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio con delle forbici e delle lamette, lo hanno imbavagliato, legato al letto e rinchiuso in una cella dopo avergli sottratto le chiavi per aprire altri ristretti e, sembra, aggredire uno di loro. L'agente li stava accompagnando in infermeria dal reparto isolamento, per un riferito malore.

A darne notizia sono i sindacati della Uilpa Polizia Penitenziaria nazionale e Osapp, Organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria.

I due detenuti, entrambi italiani, si sarebbero recati presso la cella di un altro detenuto con l'intenzione di affrontarlo, sempre armati di forbici e lametta. La situazione, pare poi essersi risolta senza conseguenze più gravi per le urla di altri detenuti che hanno provocato l'intervento provvidenziale di rinforzi. Un altro agente è riuscito a bloccare l'apertura della camera detentiva, evitando che il raid punitivo fosse portato a termine.

Solo dopo una lunga opera di mediazione i detenuti si sono arresi ed a fatica è stato ripristinato l'ordine in quello che dovrebbe essere un penitenziario modello.

Rivolta nel carcere di Bollate, il sindacato: "Non andrà sempre così bene"

"Anche questa volta le conseguenze peggiori sono state evitate per circostanze fortunose" ha commentato Gennarino De Fazio, della Uilpa Polizia Penitenziaria nazionale, ma per il sindacato "è di tutta evidenza" che "non ci si può affidare alla provvidenza e, lungi dal voler impersonare la cassandra, sembra scontato che non potrà andare sempre bene; se ci dobbiamo affidare al soccorso dei detenuti per garantire la sicurezza delle istituzioni e per portare a casa la pelle, siamo al fallimento del sistema d'esecuzione penale dello Stato".