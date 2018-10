Tre agenti salvano una neonata che stava per soffocare: il gesto bellissimo dei genitori

Tre agenti hanno salvato la vita a una bambina di appena una settimana che, mentre si trovava con i genitori in un centro commerciale, ha smesso di respirare. Jonathan Zacharkiw, Dan Olson e Jonah Russell, che si trovavano presso il Clackmas Town Center, nell'omonima contea dell'Oregon, sono intervenuti subito. La piccola Audrey non respirava più e così l'agente Zacharkiw si è subito attivato per farle delle compressioni toraciche, mentre Olson le ha controllato le vie aeree e Russell ha stabilizzato la testa e il collo di Audrey, così da permette all'aria di circolare meglio. Zacharkiw ha poi praticato sulla neonata delle manovre antisoffocamento.

Il loro tempestivo intervento ha permesso di guadagnare tempo prezioso in attesa dell'arrivo dei soccorsi medici, che hanno poi portato Audrey in ospedale, dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Ora le sue condizioni stanno migliorando.

I genitori della bambina, Kaylob Harmon e Jessie Siefer, hanno voluto ringraziare i tre agenti che hanno salvato la vita della figlia invitandoli a venirla a trovare in ospedale, per fare una foto di gruppo come ricordo di questa avventura fortunatamente a lieto fine.

"Kaylob ci ha detto che voleva scattare una fotografia da mostrare un giorno ad Audrey con i tre che le hanno salvato la vita", ha raccontato Zacharkiw. "Sono stato incredibilmente felice di questo invito ed è incredibile come lei si stia rimettendo in fretta".