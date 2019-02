Sospettano violenze sul figlio: genitori installano una microcamera addosso al piccolo

Marito e moglie sono stati denunciati per aggressione, danneggiamento e installazione abusiva di strumentazione atta a registrare nei confronti dell'insegnante del nido frequentato dal figlio di 22 mesi.

La coppia - due trentenni cosentini - avrebbero ripreso infatti la docente per verificarne il comportamento, installando una microcamera addosso al piccolo per poter documentare così presunti maltrattamenti, come scrive Il Lametino.

Una volta acquisita la registrazione, i due si sono poi presentati all'asilo e hanno aggredito l'insegnante, provocandole lesioni giudicate guaribili in quindici giorni dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza.

L'educatrice ha sporto denuncia e il filmato è stato acquisito dagli agenti della Questura, che lo hanno poi trasmesso alla Procura, ma dalle immagini - secondo quanto si apprende - non si evincerebbe alcuna violenza fisica sul bambino.