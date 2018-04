Aggredito inviato di Report, presidente Federbalneari cerca di infilargli un foglio in bocca | Video

Un giornalista di Report, Giorgio Mottola, è stato aggredito ieri ad Ostia dal presidente di Federbalneari Renato Papagni. I due, come riferisce RomaToday, si sono trovati di fronte dopo una conferenza stampa riguardante una iniziativa culturale che si terrà sul litorale.

Al termine il giornalista ha chiesto a Papagni, titolare di una concessione demaniale per una delle più importanti e grandi spiagge di Ostia, Le Dune, "come sia possibile che nonostante gli abusi e le irregolarità accertate rispetto alla gestione del suo stabilimento balneare non gli sia stata revocata la concessione".

In tutta risposta Papagni "ha prima strattonato Mottola, poi lo ha aggredito verbalmente e nel momento in cui l’inviato di Report gli ha mostrato un foglio recante la fotografia satellitare dello stabilimento balneare che dimostrava le irregolarità e gli abusi commessi, il Presidente gli ha strappato di mano il foglio e ha cercato di infilarglielo in bocca" si legge in resoconto di Report che poi ha pubblicato un video su Facebook.