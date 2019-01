Aggredito con calci e pugni da dieci condomini: "Brutto ricchione, ti ammazziamo"

Un 53enne è stato aggredito da una decina di condomini, insultato e poi picchiato sul pianerottolo di casa. E' successo in via Biglieri, a Torino, come riferiscono Arcigay e il sito gaynews.it

L'uomo è stato prima insultato nel cortine interno dell'abitazione da parte di un gruppo di giovani condomini, poi la scena si è ripetuta sul pianerottolo dell'appartamento, dove altri due condomini hanno gridato: "Brutto ricchione, ti ammazziamo". A quel punto il compagno dell'uomo è intervenuto, trascinandolo in casa e allontanando con uno spintone gli aggressori, che erano riusciti a derubare il 53enne del borsello e delle chiavi di casa.

La vittima è un invalido civile, che in novembre ha subito un delicato intervento chirurgico al cuore. Tutto sarebbe nato, scrive Gaynews, perché il 53enne avrebbe risposto di non avere sigarette da dare a uno del gruppo che gliela aveva chiesa. L'aggressione sarebbe poi avvenuta nella più totale indifferenza da parte dei vicini.

Portato in ospedale alle Molinette, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni e gli sono state riscontrate lesioni multiple, ecchimosi e frattura del setto nasale.

Contattato da Gaynews, l'uomo ha dichiarato: "Sono sotto shock, barricato in casa. Gli attacchi di panico mi stanno attanagliando. Come se non bastasse, ieri una decina di persone, per lo più madri e familiari dei miei aggressori, hanno iniziato a urlare nel cortile dello stabile: ‘Ricchione, scendi. Te la facciamo vedere noi’. Un incubo, che spero possa presto terminare".

Il suo compagno ha sporto regolare denuncia ai carabinieri.