Consola una donna in strada, uomo scende dallo scooter e lo picchia a sangue

Violento pestaggio a Palermo. Giovanni Caruso, titolare di un pub via Gerbasi, è stato picchiato in strada nella notte tra sabato e domenica e lasciato a terra sanguinante. Oggi le forze dell’ordine hanno diffuso il video dell’aggressione (ne sconsigliamo la visione ad un pubblico sensibile). In un primo momento - scrive PalermoToday - gli investigatori avevano ipotizzato che potesse trattarsi di una ritorsione di matrice mafiosa. Caruso, infatti, è uno degli imprenditori che ha denunciato le richieste di pizzo e che ha contribuito pochi giorni fa a condannare 13 dei 19 imputati accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni e rapina.

La pista della vendetta è stata accantonata quando sono state analizzate le immagini di alcune telecamere che mostrano l'aggressione. Si vede una donna piangere mentre parla al telefono con qualcuno. Poco dopo si avvicina Caruso che, accorgendosi del suo stato emotivo, si avvicina e le fa accendere una sigaretta. Poco dopo arriva un uomo a bordo di un Beverly Piaggio che si scaglia contro di lui con la sua cieca violenza. "Lascialo stare, è un padre di famiglia", dice la ragazza all'aggressore.

I carabinieri e la Procura hanno lanciato un appello ai cittadini ai quali chiedono collaborazione per risalire all'identità dell’aggressore o della donna che, dopo i fatti, si sono allontanati a gran velocità lasciando Giovanni a terra e con il volto grondante di sangue poco lontano da casa sua in viale Regione Siciliana.

Il video del giovane imprenditore picchiato