Aghi 'killer' nelle fragole del supermercato: è caccia all'uomo

Allarme aghi da cucito nelle fragole vendute al supermercato. Dopo numerose segnalazioni e fotografie comparse sui social, lo stato del Queensland, in Australia, ha offerto una taglia da 70mila dollari a chi potrà fornire alle autorità informazioni utili per catturare i responsabili di questi atti gravissimi, che possono mettere a repentaglio la vita delle persone.

Per il ministero della Salute si tratta di un “crimine violento”. Come riporta il quotidiano australiano News.com.au, la notizia è emersa la scorsa settimana quando un uomo è arrivato in ospedale con dolori allo stomaco dopo aver mangiato frutta fresca comprata in un supermercato.

Da allora molti hanno postato sui social le foto di altre fragole con piccoli aghi di metallo nascosti. Alcune partite di frutta sono state ritirate dagli scaffali dopo notizie di altri casi anche nel New South Wales e nello stato di Victoria.

“Chiunque sia dietro tutto questo non sta soltanto mettendo a rischio le famiglie del Queensland e del resto dell’Australia, ma l’intera industria”, ha dichiarato la premier dello stato australiano, Annastacia Palaszczuk.