Il piccolo Agostino nasce sotto la neve davanti al sagrato della chiesa

Il piccolo Agostino è nato sul sagrato della chiesa di Val Brembilla, nella Bergamasca. I suoi genitori non sono riusciti ad arrivare in tempo in ospedale, le contrazioni erano troppo forti e la strada era malmessa a causa di una fitta nevicata. Così il papà ha deciso di non proseguire e di aiutare la moglie a partorire.

La famiglia era partita da casa alle 7 di mattina per correre in ospedale. Ma la mamma, 40enne, era in preda a dolori sempre più forti e così il papà ha deciso di fermarsi davanti alla chiesa e chiamare il 118. Seguendo le indicazioni dei medici al telefono, l'uomo ha aiutato la moglie fino all’arrivo dell’ambulanza. Agostino, nato quindi sotto la neve, ora si trova ora nella nursery dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Presto tornerà a casa, pronto per essere abbracciato dalle due sorelline.