Carne scaduta da anni e cibo con insetti: 36mila euro di multa ad agriturismo "horror"

Un agriturismo di Sabbio Chiese (Brescia) non è uscito "indenne" da un controllo dei Carabinieri Forestali di Vobarno. Maxi sanzione al titolare, per decine di migliaia di euro, a causa di numerose violazioni sulle norme per la conservazione degli alimenti. Nelle celle frigorifere della struttura, è stato trovato letteralmente di tutto: confezioni di carne scaduta, alcune da oltre due anni; frutta e verdura coperte dalla muffa; alimenti infestati dagli insetti. Tutti i prodotti erano destinati alle vendita e - come altri conservati nei frigoriferi - non rispettavano le norme igieniche e neppure quelle di rintracciabilità ed etichettatura.

Controlli agriturismo Sabbio Chiese (Brescia): denuncia e multa

Il titolare avrebbe tra l'altro aperto l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in assenza delle necessarie autorizzazioni sanitarie, operando all’interno di locali privi dei requisiti igienici previsti dalla legge, omettendo di fornire le indicazioni obbligatorie delle sostanze che provocano allergie o intolleranze e senza rispettare le procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, tramite il quale vengono individuati i potenziali rischi presenti lungo la catena di preparazione degli alimenti.

Multa "shock" di ben 36.494 euro, oltre alla denuncia. BresciaToday aggiunge: