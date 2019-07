Muore a 19 anni per una malattia, pochi giorni dopo aver realizzato il suo sogno di diplomarsi

È morto appena due settimane dopo aver conseguito il diploma di maturità, il titolo che voleva fortemente e che desiderava ottenere nonostante una terribile malattia diagnosticata qualche anno fa lo fa rendesse difficile. Ahmed Braik è morto domenica mattina, a soli 19 anni, dopo aver festeggiato con amici e parenti il raggiungimento dell’agognato traguardo: passare l’esame di Stato e diplomarsi in apparati, impianti e servizi tecnici industriali all’Istituto Gigli di Rovato (Brescia).

La notizia della scomparsa di Ahmed ha gettato nello sconforto professori e studenti dell’istituto professionale e la comunità di Chiari, dove il giovane abitava insieme alla famiglia. “Benché provato dalla malattia, nelle settimane appena passate aveva affrontato con determinazione le prove dell'Esame di Stato e lo aveva brillantemente superato”, si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della scuola, dove in tanti hanno voluto lasciare un pensiero per Ahmed.

Questo il messaggio del fratello maggiore del giovane:

"Tutti prima o poi se ne vanno, lui se ne è andato troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nei nostri cuori.

Rimane solo il ricordo che lasciamo, Il mio fratellino a me e alla mia famiglia non poteva lasciare niente di meglio... se ne è andato con la nostra benedizione. Era un ragazzo forte, si svegliava alle 3 di notte per studiare per l’esame di maturità nonostante tutte le sue difficoltà, aveva i suoi progetti per il futuro e i suoi sogni.

Sorrideva sempre anche quando quel sorriso gli costava tanto dolore, solo per dirci “tranquilli, finché voi mi state vicino io sarò forte e lotterò”.

Purtroppo la malattia ha vinto ma noi sappiamo che è stato forte e che ha lottato fino alla fine. Mi ha nominato tutti le persone a lui care, da noi, la sua famiglia, i nonni, i zii e i cugini fino ad arrivare agli amici, compagni di classe e professori. Tutte le persone a lui care che si porterà in un mondo migliore nel suo grande cuore, d’altronde come noi, sempre nei nostri.

Ringrazio di cuore tutti coloro che gli hanno strappato un sorriso in questi anni e che lo hanno aiutato a superare le sue difficoltà