Maschio, femmina o 'X': la novità sui biglietti Air Italy

Non soltanto femmina o maschio, adesso chi deciderà di viaggiare con Air Italy potrà segnare anche l'opzione 'X', ossia 'altro'. La compagnia aerea italiana diventa così la prima in Europa ad attivare l'opzione di genere non binario per i passeggeri che prenotano i voli. Lo scorso anno era arrivata l'approvazione della Iata (International Air Transport Association) per le modifiche alle procedure di prenotazione

Oltre all'aggiunta dell'opzione 'X', Air Italia ha anche aggiunto il titolo "Mx" nel menù a tendina sul sito per coloro che non desiderano definire il proprio genere e sta collaborando con l'Arcigay su altre iniziative legate al tema dell'inclusione. Un'idea raccontata all'Ansa da Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer della compagnia: "Air Italy è determinata a essere il leader sul tema dell'inclusione e siamo davvero orgogliosi di essere la prima compagnia aerea europea ad offrire queste opzioni di prenotazione per i nostri clienti"