L'Ucraina inserisce Al Bano nella lista nera: "E' una minaccia alla sicurezza nazionale"

Il ministero della Cultura ucraino ha inserito Al Bano nella lista degli individui che considera una minaccia alla sicurezza nazionale.

Come riferisce l'agenzia Interfax, citata da Repubblica, il cantante di Cellino San Marco si trova nella black list di oltre 140 persone compilata ed aggiornata dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale dell'Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionale.

Come ricorda il quotidiano ora diretto da Claudio Verdelli, Al Bano non ha mai nascosto la sua ammirazione per il presidente russo Vladimir Putin.