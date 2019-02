Vento forte, albero crolla su una scuola

Le forti raffiche di vento hanno causato ingenti danni anche a Napoli e provincia. Nella zona dei Colli Aminei un albero è caduto sulla scuola Mameli Zuppetta, come documentano le immagini rese pubbliche dal consigliere della terza municipalità Gennaro Acampora. "Sicuramente questi danni ora vedranno un approfondimento diverso dagli altri tecnici perché la sicurezza deve essere la prima cosa" scrive il consigliere, che ha poi aggiunto di attendere le "comunicazioni ufficiali da parte di Vigili del Fuoco, Ufficio tecnico Comunale e Dirigente Scolastica, così da informare poi la cittadinanza al meglio per lunedì e giorni a seguire".

Proprio a causa del maltempo, temendo possibili disagi e rischi per l'incolumità pubblica, ieri il sindaco De Magistris aveva disposto con un'ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei cimiteri e dei parchi pubblici.

Tanti i danni in città a causa del forte vento. Nella zona della Stazione Centrale un grosso cartellone pubblicitario è volato su un edificio. Nella zona collinare un albero è caduto nei viali del Nuovo Policlinico, mentre al Vomero si sono registrati danni per caduta alberi in via Pietro Castellino e viale Michelangelo e per un cartellone pubblicitario in via Belvedere.