Sfottò a 5 stelle da Roma su "Ferracchio", l'albero di Natale in piazza Duomo

Mentre c'è attesa a Roma per il nuovo albero di Natale in piazza Venezia (sponsorizzato anche quest'anno da Netflix, dopo lo "Spelacchio" della discordia durante le prime festività a cinque stelle nella Capitale), a Milano l'Esselunga sta per inaugurare il suo albero in piazza Duomo. E già dalle prime foto c'è chi da Roma fa partire i confronti e gli sfottò.

Andrea Severini, marito della sindaca Virginia Raggi e attivista grillino della prima ora, ha ironizzato sui social commentando le prime immagini della decorazione natalizia in piazza Duomo e paragonando "Ferracchio" – così lo ha soprannominato – al Gazometro del quartiere Ostiense, elemento caratteristico dello skyline romano e importante esempio di archeologia industriale. Su Facebook Severini definisce quello in piazza Duomo un "cono" di Natale e poi replica: "Quasi 100 articoli su spelacchio e ora quando si fa una battuta su 'cono' di Natale vi alterate? Dai potete farvela una ristata. Aggiungo per i giornalisti, non è una sfida Roma-Milano, si chiama IRONIA".

Anche l'ex capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Paolo Ferrara, ci mette del suo, riaccostando 'Sferracchio' al Gazometro e commentando: "Questa gabbia per piccioni è l'albero di Natale di Milano. Se l'avessimo fatto noi a Roma la stampa ci avrebbe maltrattato senza pietà".

Da Milano però parte la difesa della decorazione realizzata da Esselunga, "simbolo di inclusione, sostenibilità e solidarietà". L'operazione ha un costo di quasi un milione di euro – 975mila euro, per l'esattezza – per una struttura di led altra 37 metri e composta da 81.448 punti luce, interamente riciclabile e circondato da un anello verde composto da 22 abeti. Lo scambio di vedute intanto continua, come documenta MilanoToday.