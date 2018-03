Broker italiano di 37 anni ucciso in Messico

Un cittadino italiano di 37 anni è stato trovato morto in Messico.

Alberto Villani ucciso in Messico

L'intermediario finanziario, Alberto Villani, che abitava a Pavia, è stato trovato ucciso con due colpi di pistola alla testa e il suo corpo è stato messo in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina di 45 mila abitanti a circa 100 chilometri da Città del Messico nello stato di Morelos.

Cartello vicino al suo corpo

Lo scrive oggi il quotidiano La Provincia Pavese, secondo cui vicino al corpo è stato ritrovato un cartello in spagnolo con la scritta: "Questo mi è successo per essere un ladro". Villani viaggiava molto per lavoro, soprattutto nei paesi di lingua spagnola.

Scomparso dal 20 marzo

Il ritrovamento del cadavere risale al 26 marzo e l'ultimo contatto con la convivente, una donna originaria di El Salvador, con cui viveva a Pavia e con la quale aveva avuto due figli, risaliva a sei giorni prima. Era stata quindi presentata denuncia alla Questura di Pavia: la Polizia messicana ha trovato il corpo pochi giorni dopo essere stata allertata.