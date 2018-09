A 18 anni sopravvive per 49 giorni alla deriva su una zattera

Un ragazzo indonesiano per sopravvissuto a sette settimane su una zattera alla deriva nell'oceano Pacifico, trasportata dalle onde da Sulawesi sino ai pressi dell’isola di Guam.

Aldi Novel Adilang, 18 anni, è stato avvistato dopo 49 giorni da un'imbarcazione commerciale che lo ha raccolto, come ha riferito la famiglia oggi. Il giovane era stato spinto in aperto oceano a bordo di un “rompong” (una piccolissima imbarcazione, praticamente una zattera con una minuscola cabina, usata per la pesca) da improvvisi forti venti lo scorso luglio, che avevano provocato la rottura degli ormeggi, 125 km al largo di Sulawesi.

Qui, Aldi sorvegliava la lampada del rompong, da tenere accesa la notte per attirare i pesci: il proprietario veniva una volta la settimana a portargli acqua potabile, cibo e carburante. Quando, lo scorso luglio, non l’ha più trovato, ha comunicato alla famiglia la scomparsa. “Allora ci siamo affidati a Dio e abbiamo pregato tanto”, ha detto all’agenzia Afp Net Kahiking, la madre.

Così Aldi è sopravvissuto 49 giorni nell'oceano

Aldi – che ha esaurito le scorte di cibo nel giro di due giorni – è sopravvissuto pescando, poi ha finito il gas per cucinare e ha preso a smontare delle assi di legno per accendere il fuoco, usando gli indumenti che aveva addosso per filtrare l’acqua del mare e berla. Una decina di navi gli sono passate accanto nei quasi 50 giorni alla deriva, sino a quando uno, con bandiera panamense, l’ha finalmente visto il 31 agosto, al largo di Guam, l’ha preso a bordo e l’ha portato in Giappone. Da lì, tramite il consolato, è iniziato il vero viaggio di ritorno a casa. “Avrà 19 anni il 30 settembre”, ha ricordato la madre: giusto in tempo per il compleanno.