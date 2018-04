Alemanno: "Ho fatto molto meglio di Raggi. Le buche? La situazione è precipitata"

"Se spegni le luci e giri per la città di notte sembra una città in stato di guerra. Tra spazzatura per strade, buche, degrado". Gianni Alemanno ne è sicuro: da sindaco lui ha fatto meglio di Virginia Raggi nei suoi primi due anni di mandato. Intervistato da Ginevra Nozzoli di RomaToday, l’ex primo cittadino attacca a testa bassa l’amministrazione a 5 Stelle.

"Nell'amministrazione sono tutti terrorizzati, nessuno vuole assumersi responsabilità, la burocrazia è ferma. E poi la Raggi non ha nemmeno menzionato il problema buche nel suo programma elettorale".

Però lei stesso ha detto che non siete riusciti nemmeno voi a risolvere il problema... "Sì perché mancano le risorse economiche per intervenire. Non ci sono soldi. Uno studio dell'Acer (l'associazione dei costruttori edili, ndr) stima che ci vorrebbero 250 milioni di euro l'anno per tre anni, fondi che a Roma sono sempre mancati, infatti non attacchiamo solo la Raggi ma anche il governo nazionale".

E sul confronto tra la sua amministrazione e quella di Virginia Raggi non ha dubbi: