Alessandro viveva in auto con moglie e figli, ora la buona notizia: "Ho trovato un lavoro"

La storia di Alessandro, costretto a vivere in auto con la moglie e i tre figli piccoli dopo essere stato licenziato e aver perso la casa, aveva fatto il giro d'Italia. Ora la buona notizia: dopo la gara di solidarietà scattata grazie all'appello lanciato sui media, Alessandro ha trovato un lavoro in un fast food, dove si occuperà delle pulizie notturne, racconta Il Corriere della Sera.

"E' il primo passo per tornare alla normalità dopo tutto quello che c'è stato in questi giorni", ha confessato Alessandro, che per ora vive con un amico mentre la moglie e i fili sono ospiti in un istituto religioso. "Siamo stati al centro della cronaca, tutti si preoccupavano della nostra situazione, abbiamo ricevuto manifestazioni d'affetto incredibili".

Alessandro, che la scorsa settimana ha incontrato il sindaco di Torino Chiara Appendino, guarda al futuro e sogna il giorno in cui la sua famiglia sarà riunita e potrà lasciarsi alle spalle tutto questo. "Ho promesso ai miei bambini che ci rialzeremo insieme".