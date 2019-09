Totoministri, spunta anche il nome di Di Battista

Secondo il Corriere della Sera anche Alessandro Di Battista potrebbe rientrare tra i papapili ad una poltrona di ministro. Per il dirigente M5s si prospetta un incarico alle Politiche europee. Per ora ovviamente si tratta solo di una indiscrezione, ma non è un segreto che Di Battista abbia espresso più volte il desiderio di ributtarsi nell’agone politico.

"Preferiamo parlare di temi e non di mole", tagliano corto i 5 Stelle. Che poi però precisano: "Di certo che Alessandro sia un valore per il Movimento è cosa nota per tutti". Il nome di Di Battista però potrebbe risultare indigesto al Pd che peraltro, dopo aver ceduto sul nome di Conte come premier, rischia di dover digerire anche Di Maio a Palazzo Chigi come suo vice.

La mossa dei dem, che hanno chiesto formalmente di non inserire vicepremier nella squadra di governo, è arrivata in parte inaspettata. Ma secondo i bene informati il capo politico del Movimento non rinuncerà tanto facilmente a replicare lo schema del governo gialloverde con Conte affiancato da due vicepremier espressione dei partiti di maggioranza.