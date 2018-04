Alessandro Fiori, trovato morto in Turchia: ipotesi infarto, ma ci sono troppi dubbi

La procura di Roma indaga per omicidio, ma secondo la stampa turca Alessandro Fiori, l'italiano trovato morto a Istanbul pochi giorni fa, sarebbe stato ucciso da un infarto. Il giovane originario di Soncino, nel Cremonese, era partito da Malpensa alla volta della megalopoli turca lo scorso 12 marzo, e da allora non aveva più contattato i familiari. Secondo quanto riportato dai media turchi, Fiori il giorno prima della scomparsa aveva avvertito un malore mentre camminava per le strade del centro di Istanbul ed era stato accompagnato in ospedale, per essere poi dimesso dopo poche ore.

Mercoledì scorso il corpo senza vita di Fiori è stato trovato in acqua, nella zona del palazzo di Topkapi. Forse è caduto sugli scogli, e così si spiegherebbero le gravi lesioni alla testa. Qualcuno avrebbe trovato sugli scogli il manager ormai privo di vita e si sarebbe impossessato del suo portafogli, recuperato vuoto in un cestino dei rifiuti. Una nuova autopsia, in Italia, potrebbe portare nuovi elementi utili alle indagini.

I dubbi sono però tanti, troppi, come scrive Il Giorno. Da un primo esame esterno del cadavere, pare che il corpo sia stato in acqua solo due giorni al massimo. E poi ancora: