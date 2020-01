Alessandro, esce per andare a lavoro e scompare: il disperato appello del fratello

Sono ore di apprensione per la famiglia di Alessandro Paradiso, un ragazzo di 29 anni di Palermo, di cui non si hanno più notizie dalle sei del mattino di mercoledì 15 gennaio, quando ha lasciato l'abitazione che condivide con i suoi familiari per recarsi a lavoro.

Ma, come ha raccontato il fratello Giuseppe a PalermoToday, ieri mattina è successo qualcosa di anomalo: "Ci siamo accorti che qualcosa non andava nel tardo pomeriggio quando non vedendolo tornare siamo andati nella sua stanza e abbiamo visto che le chiavi dell'auto erano rimaste lì insieme allo zaino che porta sempre con sé".

Alessandro Paradiso scomparso a Palermo: l'appello su Facebook

La famiglia, che ha presentato denuncia ai carabinieri, è molto preoccupata per questo allontanamento anche perché Alessandro, in passato "ha avuto degli episodi di depressione ma ha sempre rifiutato le cure".

Il fratello Giuseppe già ieri sera, dopo averlo cercato invano con i suoi amici per mezza Palermo ha pubblicato su Facebook la foto di Alessandro: "Da 20 ore è scomparso, chi per caso dovesse vederlo, per favore, vi prego, me lo faccia sapere tramite il mio profilo Facebook".