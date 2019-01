Il giallo di Alessio, 18enne italiano trovato morto a Parigi

La comunità di Ventimiglia è sotto shock per la morte improvvisa di Alessio Vinci, ragazzo di 18 anni trovato senza vita a Parigi. Il giovane, fresco di maturità al Liceo Aprosio di Ventimiglia, era iscritto al primo anno dell’Università, a Torino. Diplomatosi in anticipo con ottimi voti era sempre stato uno studente modello, riuscendo a classificarsi tra i primi 40 tra i migliaia di candidati alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino.

Alessio Vinci, trovato morto a Parigi

Da quanto riporta il quotidiano locale La Riviera, sembra che il ragazzo avesse come unico punto di riferimento il nonno, a Ventimiglia, al quale avrebbe detto che sarebbe andato a Torino. Ancora non si sa il motivo del suo viaggio in Francia e se qualcuno ne fosse a conoscenza. Il corpo senza vita del 18enne sarebbe stato trovato morto in un cantiere di Parigi. Le autorità transalpine hanno già disposto l’autopsia, mentre gli inquirenti italiani e francesi stanno svolgendo le indagini.