Per il piccolo Alex c'è una speranza: individuato un possibile donatore compatibile

Si accende quindi un barlume di speranza per il piccolo Alex, il bambino colpito da una malattia estremamente rara la linfoistiocitosi emofagocitica, per il quale è scattata la gara di solidarietà mai vista prima per tutta l’Italia.

Per lui occorre trovare delle cellule staminali, provenienti da un cordone ombelicale, che siano compatibili e dal Regno Unito è arrivata nei giorni scorsi una richiesta di approfondimento per verificare la compatibilità di un cordone ombelicale. Come spiega Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro nazionale trapianti i medici di Londra non hanno scartato la possibilità che il campione individuato a Bologna possa avere le caratteristiche adatte a salvare la vita ad Alessandro.

"Si tratta di capire se le cellule del donatore sono sufficientemente compatibili con quelle del paziente che deve riceverle. Questa decisione la dovranno prendere i medici inglesi che hanno in cura il piccolo".

La famiglia di Alessandro ha fatto sapere comunque che per i medici del Great Ormond Street Hospital, dov'è ricoverato, quella del cordone è l’opzione di riserva, nel caso non si riesca a trovare un donatore adulto.

La ricerca intanto prosegue. Vanno analizzate le migliaia di campioni prelevati dalla folla di potenziali donatori che ha risposto all'appello dei familiari.

Alessandro è affetto da una malattia genetica che colpisce lo 0,002 per cento dei bambini e che priva le persone che ne sono affette della perforina, proteina che consente al sistema immunitario di identificare e quindi combattere batteri e virus. È in cura con un farmaco sperimentale, che però ha una durata limitata.