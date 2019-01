Alfio e l'amore per Luciana, la fisioterapista che gli ha insegnato a camminare di nuovo

Il 14 settembre 2015 la vita di Alfio Uda è cambiata per sempre. Mentre tornava a casa in moto, un'auto gli ha tagliato la strada, lui ha frenato ed è caduto, battendo la testa contro un paletto del guard rail e fratturandosi due vertebre. Originario di Macomer (Nuoro), Alfio era un promotore finanziario, aveva un passato da cestista in serie C2, D e Promozione e poi era ipegnato come arbitro di calcio fino all'Eccellenza.

"Non camminerai più", ma Alfio non si è arreso

Dopo un mese di coma farmacologico, Alfio si è risvegliato all'ospedale Brotzy di Cagliari e i medici gli hanno detto che non avrebbe più potuto camminare. Al suo fianco c'era la moglie Stefania. Dopo un anno nell'unità spinale dell'ospedale Marino di Cagliari, Alfio è riuscito a sollevarsi in piedi, davanti alla spalliera. "Era il massimo del pensabile", racconta al Corriere della Sera. A giugno del 2017 però, Stefania muore ma Alfio continua a lottare, senza mai arrendersi. Nella sua vita entra poi Luciana Hatfull, fisioterapista di un centro privato a Villasor, nel cagliaritano e i due si innamorano.

L'incontro con Luciana

"A novembre del 2017 ho fatto la mia prima camminata, appoggiato alla ringhiera di un centro commerciale di Sassari. Con me c’era lei", dice Alfio, che ricorda ancora l’emozione fortissima di poter fare un passo dopo l’altro.

Alfio e Luciana vivino oggi a Decimomannu, insieme ad Angelica, la figlia di lei. Fanno una vita normale: "Non scaliamo le montagne, ma andiamo a cena e a pranzo fuori, al cinema, vediamo gli amici. Ho chiesto a Luciana di sposarmi. Lei mi ha detto di sì".