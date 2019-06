Allarme pensioni, la spesa previdenziale raddoppia (e non è una buona notizia)

Le proiezioni non sono di dominio pubblico, ma il quotidiano economico Il Sole 24 Ore le ha potute vedere. In Italia la spesa pensionistica nei prossimi 20 anni aumenterà in maniera esponenziale. E la transizione demografica ci dice che ci saranno 18,8 milioni di cittadini con 65 anni o più, secondo la proiezione centrale Istat, 5 milioni in più di oggi. E la popolazione lavorativa (ovvero quella nella fascia 15-64 anni) si sarà ridotta a sua volta di 5 milioni (a 33,7 milioni). Non sono buone notizie.

Il fondo pensioni per i lavoratori dipendenti di fatto rappresenta il 45 per cento di tutta l'intera voce di spesa che riguarda le pensioni. Nel 2019 vengono pagate 8,6 milioni di pensioni per un importo medi di 14,700 euro lordi all'anno. Il conto è presto fatto: la spesa è di 143 miliardi. Ma se si guarda a quello che succederà nel 2039, sempre secondo le stime Inps, le pensioni in pagamento ammonterebbero a 9milioni e 300mila solo per il fondo dipendenti con un incremento del 7 per cento.

Pensioni, di quanto aumenterà la spesa previdenziale

Le stime dei bilanci tecnici, l’ultimo è del 2017 e proietta le spese fino al 2046, sono sempre basate su ipotesi di carriere lavorative costanti e calcolano il pieno effetto del sistema contributivo.

Il reddito annuo medio nei prossimi anni potrebbe passare da 24.200 euro a 44.950 euro. Il tasso di sostituzione però resterebbe comunque al 60 per cento e da qui ne deriverebbe un incremento della spesa. Va poi specificato che le spese stimate dall'Inps a oggi non tengono in considerazione gli effetti dei costi di quota 100 sulle voci di spesa previdenziali. I calcoli con la riforma pensionistica verranno poi introdotti nelle proiezioni del 2020. ​