Allerta terrorismo a Roma, una intercettazione preoccupa la Polizia

Allarme terrorismo: un'allerta della Questura di Roma inviata a tutte le volanti è stata resa pubblica in anteprima dal Corriere della Sera. Come spiega Romatoday gli agenti sarebbero alla ricerca di un giovane siriano intercettato al telefono mentre annuncia "domani a Roma andrò in paradiso"

La comunicazione, definita "urgentissima" è stata diramata venerdì 19 luglio e riguarda la ricerca di "un soggetto pericoloso", di origine siriana di 28 anni.

Il soggetto ricercato avrebbe tre possibili identità, mentre la polizia ha scandagliato anche i social network per scovarne il profilo usato sul web. Gli ultimi contatti su Facebook identificherebbero il soggetto a Berlino. La stessa Questura allega al dispaccio una foto del soggetto ritratto davanti alla porta di Brandeburgo.

Fonti del Dipartimento di pubblica sicurezza fanno sapere che il cittadino siriano sospetto sarebbe stato individuato in Germania dal servizio segreto tedesco interno.

La Polizia a seguito di controlli incrociati con i massimi vertici dell'antiterrorismo europeo, avrebbe escluso la presenza in Italia del presunto terrorista.

Sempre fonti del Dipartimento fanno presente che la nota riservata sul cittadino siriano è solo una delle tante segnalazioni che quotidianamente vengono vagliate dagli organismi investigativi concentrati a contrastare le eventuali azioni terroristiche di matrice islamica in Italia.