La storia di Aloe, cagnolina ricoperta di catrame e salvata dai bambini

Qualcuno dall'animo malvagio aveva scelto per lei un destino terribile, morire lentamente, imprigionata nella morsa del nero catrame. Ma per Aloe, una cagnolina randagia che vive a Bueons Aires, in Argentina, il destino aveva in serbo una vita ancora lunga.

Come racconta La Nacion, la cagnolina si è lamentata per molto tempo ma, non potendo muoversi, ogni suo sforzo è stato inutile. Almeno fino a quando i suoi guaiti non hanno attirato l'attenzione di un gruppo di cani, che ha iniziato ad abbaiare. Il frastuono provocato dagli amici a quattro zampe ha incuriosito alcuni bambini, che hanno subito notato Aloe, ricoperta da una coltre di catrame che era diventato praticamente solido.

I piccoli hanno quindi avvertito le autorità che, a loro volta hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari dell'organizzazione per la protezione degli animali Proyecto4Patas. Per liberare Aloe dal catrame ci sono volute ben nove ore di lavoro e circa 50 litri di olio, oltre a molto, moltissimo, sapone.

Ma alla fine il lieto fine è arrivato: Aloe può tornare a correre libera e spensierata, come testimoniano le immagini pubblicate su Facebook da Proyecto4Patas: ''Ed ecco Aloe, questo è il giorno della sua seconda nascita, perché non c'è dubbio che sia nata di nuovo''.