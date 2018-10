Asilo politico negato, 22enne si toglie la vita a Taranto

Amadou Jawo, un 22enne del Gambia che da due anni viveva in Italia, si è tolto la vita, impiccandosi al cornicione della casa a Castellaneta Marina dove viveva con altri connazionali.

L'associazione Babele, che ha lanciato una sottoscrizione per il rimpatrio della salma, denuncia: "Il giovane aveva ricevuto un diniego alla domanda di asilo politico e non poteva più restare in Italia".

"Desiderava tornare in Africa, ma temeva di essere additato come fallito e si vergognava. Ha pensato di non avere scelta"

Solo ieri l'inviato speciale dell'Alto commissariato dell'Onu Vincent Cochetel aveva annunciato come per la prima volta nella storia delle migrazioni attraverso il Mar Mediterraneo, il numero di persone migranti respinte in Libia dai guardacoste libici supera quello degli arrivi in Italia, conseguenza diretta degli accordi presi dal precedente governo italiano e confermati con l'attuale.

Dal 1 gennaio al 30 settembre 2018, a fronte di 14.500 persone intercettate dalle unità libiche di Guardia costiera, gli arrivi dalla Libia all’Italia sono 12.543".

La stessa Unhcr ha aggiornato di recente la tabella relativa alla presenza di rifugiati in ciascuna nazione europea: l’Italia è uno dei Paesi che meno accoglie rifugiati rispetto al totale della popolazione: 2,8 ogni mille abitanti, ovvero lo 0,28 per cento