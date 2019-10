Amanda Knox avrà una rubrica su un giornale Usa per rispondere alle domande dei lettori su amore e vita

Amanda Knox avrà una ruba sul giornale Westside Seattle per rispondere alle domande dei lettori su "vita, amore, sofferenza e senso dell'esistenza". La rubrica si chiamerà "Ask Amanda Knox" ("Chiedi ad Amanda Knox") e comparirà sul settimanale di proprietà della famiglia di Christopher Robinson, marito della stessa Knox.

La notizia è arrivata a pochi giorni dall'anniversario della morte di Meredith Kercher, la studentessa di 21 anni uccisa a Perugia nel novembre 2007 e per il cui omicidio Amanda Knox è stata condannata e poi assolta due volte, dopo aver trascorso quattro anni di carcere in Italia prima di essere scarcerata nel 2011. Il periodo di detenzione nel nostro Paese "per un delitto che non aveva commesso" hanno dato ad Amanda Knox "una prospettiva unica sulla vita", spiegano dalla direzione del Westside Seattle, motivando così la scelta di affidarle la rubrica.

Sotto all'annuncio sulla pagina Facebook del Westside Seattle non pochi lettori hanno protestato. Il direttore, Patrick Robison, ha risposto: "Per chi ha avuto o ha ancora dubbi, dopo tutto quello che è emerso, sulla sua innocenza, tutto quello che posso dire è che se la incontraste, avendo l’occasione di parlare con lei e conoscerla, non avreste altro che ammirazione per lei. È come se fosse stata destinata a passare attraverso tutto questo per diventare poi la donna straordinaria, brillante, capace e profondamente sincera che è oggi”. Robinson ha poi specificato che Amanda Knox, che ha scelto di "usare l’esperienza della sua vita in modo positivo", non sarà pagata dal giornale (con il quale ha già collaborato in passato come giornalista e come fotografa, raccontando la propria esperienza in Italia).