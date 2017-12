Travolta in bici: muore a 22 anni la notte di Natale

Tragedia nella notte di Natale a Bergamo. Amarilli Elena Corti, una ragazza di 22 anni, è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre viaggiava sulla sua bicicletta.

Alla guida della vettura che ha travolto la giovane vi era un uomo di 41 anni, che si è fermato per prestare soccorso. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per la 22enne non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto riporta l'edizione di Bergamo del Corriere della Sera, la ragazza sembra stesse tornando a casa da Bergamo Alta dopo una serata con gli amici, prima della collisione fatale. L'auto, una Citroen Cactus, è stata posta sotto sequestro insieme alla bicicletta: la polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente.