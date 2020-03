Migliori amiche da 17 anni, due donne scoprono di essere sorelle: "Emozionante"

La bella storia trova ampio spazio su molti giornali statunitensi. Da "sempre" due giovani donne di Philadelphia, Ashley e Latoya, sono grandi amiche. Un rapporto di amicizia che dura da ben 17 anni, da quando erano poco più che bambine. Adesso hanno scoperto di essere sorelle, o meglio di essere sorellastre: hanno lo stesso padre.

Anche la Cnn racconta i sorprendenti dettagli della vicenda. Le due donne si sono sempre assomigliate moltissimo: stesso particolare spazio vuoto tra i denti, stessi lineamenti. L'amicizia si è rafforzata nell'adolescenza, stessi interessi dalla musica alla moda: "Un legame indissolubile", hanno raccontato le due.

Si consideravano già sorelle di fatto fino a quando non hanno scoperto di esserlo per davvero. Tutto è venuto alla luce quando Latoya ha organizzato una festa per celebrare il suo fidanzamento e Ashley ha condiviso le foto su Facebook.

In alcune delle foto c'era anche il padre di Latoya. Guardando le foto online, un'amica della madre di Ashley -, morta 11 anni fa senza mai rivelare alla figlia chi fosse il padre - ha riconosciuto proprio l'uomo con cui la sua amica aveva avuto una breve relazione tanti anni fa.

Il test del dna ha tolto qualsiasi dubbio. Il 21 febbraio scorso i risultati del test hanno confermato che quell'uomo era davvero il padre di Ashley, la quale commenta così: "E' stato estremamente emozionante: Big Kenny era già per me come un padre. Mio padre era lì da sempre e non ne avevo idea".