“Se a 50 anni siamo single ci sposiamo”: amici a nozze dopo 37 anni

“Se arriviamo a 50 anni e siamo ancora single ci sposiamo tra di noi”: una promessa fatta al telefono da due ventenni del Minnesota, negli Stati Uniti, che 37 anni dopo è diventata realtà. La storia raccontata su People da Jason Duaine Hahn ha come protagonisti Kimberley Dean e Ron Palmer, che negli anni '80 avevano stretto questo 'patto tra amici'. Adesso, dopo quasi 40 anni, i due si sono uniti in matrimonio, mantenendo fede alla promessa fatta.

Kimberley e Ron si sono conosciuti al liceo, poi ognuno è andato per la sua strada, ma senza perdere i contatti. Così nel 2016, quando la scintilla tra di loro è scoccata, la coppia ha deciso di trasformare in realtà quella vecchia promessa, visto che entrambi avevano superato la soglia prestabilita (51 anni lei e 54 lui). Nei 37 anni in cui non sono stati insieme, entrambi hanno avuto un altro matrimonio, ma soltanto Kimberly ha avuto due figli. Nonostante questo il loro rapporto di amicizia, trasformatosi lentamente in amore, non è mai appassito: “ Ci siamo sempre stati l'uno per l'altra”, ha detto la donna ai quotidiani statunitensi.