Strani ammanchi nel portafogli, ma il ladro era in casa: scopre tutto grazie a microcamera

Si è accorta di strani ammanchi nel suo portafogli e ha deciso di passare all’azione. Come? Installando una microcamera nella stanza da letto dove teneva la sua borsetta. E la telecamera ha fatto il loro dovere. Così una donna di 60 anni della Valtrompia, nel Bresciano, è riuscita ad incastrare l’incauto ladro. Di chi si trattava? Di un uomo di 42 anni che, piccolo particolare, era anche il suo futuro genero. La microcamera ha infatti inquadrato il 42enne mentre lo scorso weekend arraffava le banconote, approfittando dell'assenza della fidanzata e della futura suocera.

La 60enne aveva anche segnato i soldi presenti nel portafogli in modo da poterli poi identificare con certezza. Si tratta di due banconote da 50 euro che i carabinieri, allertati dalla signora, hanno poi trovato nell'auto dell'uomo. Inizialmente il futuro genero ha negato ogni responsabilità, ma di fronte a prove così schiaccianti si è dovuto arrendere. Per lui sono così scattate le manette. L'arresto è stato convalidato lunedì, ma per il giudizio bisogna attendere la metà di dicembre, giorno in cui è stata rimandata l’udienza.

A quanto pare i furti andavano avanti da tempo e avvenivano quasi sempre nel week end. In tutto il 42enne si sarebbe intascato circa 2mila euro. Lui comunque si è scusato sia con la fidanzata che con la suocera, chiedendo perdono.