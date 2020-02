Coronavirus, in farmacia arriva il disinfettante gratis: "Prodotta da noi per i clienti abituali"

Per affrontare "l'emergenza disinfettanti" ai tempi del coronavirus, una farmacia di Milano ha deciso di produrre in laboratorio il proprio disinfettante per le mani e di darlo in omaggio ai clienti abituali. "In questi giorni sul web ho visto dei prezzi vergognosi, assurdi", spiega il titolare, il dottor Giuseppe Piccarreta intervistato da MilanoToday. La sua iniziativa è nata per contrastare le razzie incontrollate di prodotti igienizzanti e mascherine a Milano.

"Ai clienti chiediamo solamente di portarsi il proprio contenitore, perché al momento non si trovano neppure quelli. Per quanto riguarda invece la razzia di mascherine penso sia importante rendersi conto che sono da utilizzare solamente se si hanno dei sintomi e che è sempre importante attenersi alle indicazioni date dal ministero della Salute", dice il dottor Piccarreta.

