Ana uccisa dall'amante, la famiglia rompe il silenzio: "Basta insulti e battutine squallide"

Una lunga riflessione su Facebook, per chiedere rispetto e dire basta agli "insulti e alle battutine squallide". La famiglia di Ana Maria Di Piazza, la trentenne uccisa dall'amante a Partinico in provincia di Palermo, rompe il silenzio. E' la cugina della vittima, in rappresentanza della famiglia, a scagliarsi soprattutto contro quelle donne che difendono Antonino Borgia, con un lungo post sui social.

L'uomo, imprenditore, ha confessato il delitto. La relazione extraconiugale andava avanti da tempo e Ana, già mamma di un ragazzino di undici anni, era rimasta incinta.

"In quattro giorni abbiamo letto di tutto - scrive la cugina di Ana - ogni genere di insulto possibile ed immaginabile. Adesso basta. Adesso parliamo noi. Ana era una ragazza come tantissime altre. Libera di fare ciò che voleva della propria vita".

"Fino a oggi - si legge nel post - la famiglia Di Piazza ha mantenuto un silenzio rispettoso nei confronti di questa immensa tragedia. Abbiamo evitato di rilasciare dichiarazioni, di parlare dell’accaduto e di aggiungere delle parole che a mio parere sarebbero state semplicemente futili davanti a un abominio di questo genere. Adesso però siamo stanchi. Si è parlato di femminicidio, sono state fatte manifestazioni ma a cosa servono ogni anno queste pagliacciate? Sì, passatemi il termine perché sono solo tali, delle grandissime pagliacciate. A cosa servono quando sono le stesse donne a commettere femminicidio? A cosa serve quando donne dicono determinate cose?". (Il riferimento è ad un commento scritto da una donna a difesa dell'omicida: "Non ha colpa", ndr).

La famiglia di Ana rompe il silenzio: "Insulti dalle donne... Anche questo è femminicidio"

"Il femminicidio - si legge ancora nel post - non è solo un uomo che uccide una donna. Il femminicidio è anche questo. C’è un immenso dolore che avvolge tutta questa situazione. Ma la cosa più grave è che ormai a prescindere da tutto lei non ci sia più, lei gli occhi non li riaprirà domani mattina convinta che fosse solo un brutto sogno, il bambino che portava in grembo non nascerà mai e il piccolo che ha già 11 anni crescerà senza la madre. Evitate le battutine squallide, i 'ma lei però', o la peggior frase che si possa dire 'si però lei si è cercata questa fine. Abbiate rispetto".