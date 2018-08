Rassegna / Italia

Cacciato dal M5s non si dimette da deputato... e guadagna di più

Andrea Mura è il velista professionista che il Movimento 5 stelle aveva candidato in Sardegna: dalle elezioni però aveva raccolto solo pochissime presenze in Parlamento e la sua difesa non ha convinto i colleghi di partito. Ma alla fine il colpaccio è suo