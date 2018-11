Paura in volo per l'aereo di Angela Merkel: smentita l'ipotesi "sabotaggio"

Paura in volo per la cancelliera tedesca Angela Merkel: l'aereo su cui viaggiava in direzione del G20 di Buenos Aires ha avuto problemi al sistema radio, si è reso necessario un atterraggio d’emergenza a Colonia. Le indiscrezioni parlano di "guasti ai sistemi elettronici", e non si escludeva addirittura in un primo momento l'ipotesi sabotaggio. L'atterraggio in ogni caso si è concluso senza problemi.

In mattinata è stto chiarito che il guasto tecnico non è stato il risultato di un sabotaggio. Lo ha dichiarato alla Dpa l'aeronautica militare. "Non c'è assolutamente alcuna indicazione di un contesto criminale", ha detto un portavoce della Luftwaffe.

I problemi - scrive oggi la Bild - sono sorti mentre il velivolo sorvolava l'Olanda. L'agenzia Dpa ha mostrato anche le immagini dell’aereo – un Airbus 340 – circondato da mezzi dei pompieri all'aeroporto tedesco. Non è stato possibile trovare un altro aereo che potesse arrivare a Buenos Aires direttamente: la cancelliera tedesca arriverà quindi a Buenos Aires solo nella giornata di oggi, dopo aver fatto scalo a Madrid.