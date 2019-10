"Ha fatto nascere migliaia di bimbi in una zona senza ospedali": Anna è Cavaliere della Repubblica

Ha fatto nascere migliaia di bambini, accompagnando le partorienti in un momento così delicato con la sua estrema competenza. In 30 anni "ha fatto nascere tanti bambini, in una realtà", quella di Briatico, nel vibonese, "priva di ospedali pubblici o cliniche ostetriche private, con scarsi mezzi di trasporto e precarie vie di comunicazione". Briatico è un piccolo comune della provincia di Vibo Valentia, adagiato sulle scogliere della Costa degli dei.

Anna Petruzza, l'ostetrica di Briatico (Vibo Valentia) è Cavaliere della Repubblica

È per questo motivo che il prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito, ha consegnato la pergamena attestante il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere "Al Merito della Repubblica Italiana" all'ostetrica ora 90enne Anna Petruzza. L'onorificenza è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in ragione delle sue particolari benemerenze, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, sentito il Consiglio dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana.

"Dai cittadini di Briatico viene descritta come una persona sempre disponibile e dedita al lavoro" si legge ancora nella motivazione del riconoscimento. Per Anna Petruzza un doveroso riconoscimento e un attestato di stima importante.