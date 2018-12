Giovane italiana trovata morta in Messico: è giallo

E' stata trovata morta a Playa del Carmen, in Messico, dove era in vacanza, una giovane ragazza veronese. Anna Ruzzenenti, istruttrice subacquea 27enne di Bardolino, era partita in direzione della Riviera Maya, nella penisola dello Yucatàn, il 13 dicembre scorso.

Non sono chiare al momento le circostanze della tragedia. La notizia della morte della giovane, che lavorava per una scuola di immersione, è arrivata venerdì nel comune situato costa veronese del Garda, provocando lo sconforto della famiglia e dei parenti residenti a Cavaion. Sarà solo l'autopsia stabilire le cause del decesso e poi in un secondo momento la salma potrà fare ritorno in Italia.

L'Ambasciata d'Italia a Città del Messico, in coordinamento con la Farnesina, segue il caso della connazionale Anna Ruzzenenti, deceduta in Messico, in stretto contatto con i familiari. Lo riferiscono fonti della Farnesina.