Annalisa realizza il sogno, è vigile del fuoco: "Mi dicevano di stare a casa e fare il sugo"

Vigile del Fuoco, un mestiere per soli uomini? No, tutt'altro. Le donne ci sono, e Annalisa Colombo, 34 anni, è una di queste. Al Messaggero Veneto racconta come abbia sfidato tutti i pregiudizi e gli stereotipi, che purtroppo talvolta ancora esistono.

Oggi, con 10 anni di servizio alle spalle, è diventata la prima donna in servizio permanente nel comando dei pompieri di Udine. Nel 2008 aveva partecipato al concorso pubblico.

"Mi dicevano: Lis feminis a an di stâ a cjase a fâ il sugo (Le donne devono stare a casa a fare il sugo)". Ma quale sugo... Lei è riuscita a realizzare il suo sogno. Ha scelto di far parte dei Vigili del Fuoco: e non è l'unica donna ad averlo fatto.

Nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco le donne hanno fatto il loro primo ingresso nel settore operativo nel 1989, nella carriera direttiva dei ruoli tecnici (ingegneri e architetti). Da quel momento le presenze sono aumentate, negli stessi ruoli tecnici, ma anche nel settore strettamente operativo, con decine di vigili del fuoco permanenti donna in servizio.

Al maggio 2005 risale la nomina della prima donna comandante dei vigili del fuoco.