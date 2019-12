Staccano gas e luce a una famiglia: anonimo paga le bollette al posto del papà

Dalla mattina era senza luce né gas e quando fa una verifica allo sportello del Centro Veneto Energie di Conselve, paesino del Padovano, scopre di aver accumulato un arretrato nel pagamento delle bollette tale da causare il blocco della fornitura.

"Ho 4 bambini" avrebbe implorato l'uomo cui era stata negata la rateizzazione dell'importo "perché l'insolvenza era troppo lunga".

Una storia che fino a qui racconterebbe dell'ordinaria disperazione di centinaia di famiglie ma, come racconta Nicola Benvenuti per il Gazzettino di Padova, tra gli utenti in attesa allo sportello c'era un signore davvero di buon cuore

Ha chiesto all'addetto allo sportello a quanto ammontasse il debito accumulato (quasi 600 euro) è lo ha prontamente saldato il tutto

"Però aspettate a comunicarglielo, perché voglio restare anonimo e non voglio che colleghi l'operazione alla mia persona. Però voi fate in modo che possa riavere subito luce e gas".

La vicenda è apparsa domenica sui social e secondo quanto ricostruito da il Gazzettino da Acquevenete è arrivata la precisazione che la cessazione riguardava un'azienda e non un privato".