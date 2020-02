Addio al giornalista Antonello Calvi: malore fatale durante un viaggio in Madagascar

Lutto nel mondo del giornalismo sardo. Antonello Calvi, 62 anni, giornalista professionista di Sassari, è morto durante un viaggio in Madagascar: è stato colpito da un infarto mentre era in albergo a Toliara, sulla costa sudoccidentale dell'isola. Vani tutti i soccorsi del personale sanitario.

Calvi è stato in passato un volto noto della televisione sassarese Antenna 1. Il padre Sergio è stato il responsabile della sede Rai di Sassari, il fratello Alberto è inviato Rai, la sorella Gloria è fotografa per il quotidiano L'Unione Sarda.

I familiari sono in queste ore in stretto contatto con l'ambasciata italiana nell'isola malgascia per il rientro della salma in Sardegna.

Da anni - ricorda SardiniaPost - lavorava per l’amministrazione provinciale di Sassari come responsabile del Centro elaborazione dati. Si uniscono al cordoglio e al dolore della famiglia anche i vertici dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna e dell’Assostampa Sarda.