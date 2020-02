Il dramma di Antonio, dorme nei sotterranei dell'ospedale: "Ho bisogno di aiuto"

Una brandina "tutta rotta" per dormire. E poco altro. Oggi Antonio Bicota ha 64 anni e da ben ventitré, dal lontano 1997, vive nei sotterranei degli Ospedali Riuniti di Foggia. Nel reparto caldaie ha trovato un giaciglio per trascorrere le notti. Antonio ha bisogno di una sistemazione adeguata, di qualcuno che gli dia una mano. Ha bisogno di una vita più dignitosa.

La storia di Antonio, da 23 anni vive nei sotterranei degli Ospedali Riuniti di Foggia

Il collega Roberto D'Agostino ha raccolto il suo appello, raccontando la sua storia su FoggiaToday. Orfano di entrambi i genitori, nel 1997 la zia che fino a quel momento lo aveva cresciuto gli dà il benservito. Per Antonio le cose si mettono male. Trova riparo nei locali del Policlinico, chi ci lavora lo conosce e gli vuole anche molto bene. Ora, a 64 anni, non riesce più a reggere questi ritmi per via dell'età e dei vari acciacchi, sciatica e pressione alta.

Sostiene di aver chiesto aiuto, nel corso della sua vita da senzatetto, sia al Municipio di Foggia che a quello di Lucera, città da cui proviene, ma anche ai servizi sociali. Possibile che in questi 23 anni nessuno abbia fatto qualcosa per lui? "Avrei bisogno di aiuto, di un po' di affetto e di una sistemazione", dice ringraziando la gente di Foggia che lo ha aiutato offrendogli pasti e vestiti. E rivolgendosi al sindaco della città, Franco Landella, chiede una sistemazione migliore e un piccolo sussidio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.