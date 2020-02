Antonio deve dimostrare di risiedere nel Regno Unito, ma ci vive da 68 anni

Antonio Finelli, 95 anni, da 68 vive nel Regno Unito e percepisce una pensione dallo Stato britannico, dove ha lavorato per tanti anni. Ora, però, deve dimostrare la sua residenza nel Paese. Vi sembra assurdo? Non avete fatto i conti con la burocrazia post Brexit. L'uomo si è trovato nella condizione di dover dimostrare la sua residenza nel Regno Unito da almeno cinque anni per poter restare dopo l'uscita del Paese dall'Unione europea.

La storia di Antonio Finelli: deve dimostrare di risiedere nel Regno Unito, ma ci vive da 68 anni

Antonio Finelli era arrivato nel Regno Unito dall'Italia nel lontano 1952, dopo aver risposto ad un appello per il reclutamento di forza lavoro dall'estero dopo la fine della Seconda guerra mondiale. E lì ha lavorato per decenni, ha messo su una famiglia, fino al raggiungimento della pensione nel 1988. Poi la sorpresa amara: la singolare richiesta del ministero degli Affari Interni è arrivata nonostante, come detto, l’uomo percepisca una pensione dallo Stato britannico da ben trentadue anni. Dall'Home Office hanno affermato di non trovare alcuna traccia di lui.

E così, per dimostrare il suo diritto a rimanere nel Regno Unito, il signor Finelli ha dovuto fornire ottanta pagine di estratti conto bancari: "Ho percepito la pensione e ho lavorato per tutta la vita - ha detto il pensionato al Guardian - quindi non capisco perché devo fornire questi documenti". Secondo il quotidiano britannico, dopo l’entrata in vigore della Brexit, sono molte le persone anziane che si trovano in situazioni di ansia e stress nel ricevere improvvisamente simili richieste. Ad assistere Finelli è un centro di consulenza per cittadini italiani della Inca Cgil che ora teme possano verificarsi altri casi analoghi.