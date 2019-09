Da giovane i medici le dicono che avrà "una vita breve": Carola ha spento 102 candeline

Secondo i medici, tanti anni fa, le sue condizioni di salute non lasciavano spazio a pensieri ottimistici sulla sua longevità: invece Carola Mosca ha stupito tutti. Ha da poco compiuto 102 anni. Nonna Carola oggi è ospite della casa di riposo Monsignor Giuseppe Speranza di Zogno (Bergamo).

Come racconta il quotidiano locale l'Eco di Bergamo, ha spento le candeline insieme ai famigliari, agli amici e ai conoscenti delle comunità di Cornalta e di Costa Serina, nelle quali ha trascorso tutta la sua lunghissima esistenza.

La sua è una storia davvero incredibile: i medici, quando Carola era non ancora trentenne e aveva seri problemi di salute, avevano previsto per lei una vita brevissima. Non conoscevano affatto la sua fibra, resistente e "montanara". Si riprese totalmente dai gravi malanni, e da allora ebbe ancora quattro figli, che crebbe da sola, essendo rimasta purtroppo vedova in giovane età. Augurissimi!