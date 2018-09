Anziana sale sul bus con 4 minuti di anticipo, multata: "Che rabbia"

Precisi come sempre in Svizzera. Pure troppo. I controlli dei trasporti pubblici della regione di Zurigo si dimostrano inflessibili. Una donna 92enne di Winterthur è stata multata di 100 franchi per essere salita su un autobus 4 minuti prima di quanto consentitole dall’abbonamento che le permette di viaggiare sui trasporti pubblici solo dopo le 9 di mattina.

I fatti risalgono a qualche settimana, ma solo in questi ultimi giorni la notizia tramite social ha iniziato a diffondersi. E fare discutere. L’anziana è salita sul mezzo di trasporto per recarsi al mercato della verdura in centro. Ma un controllore le si è avvicinato e ha certificato che alle 8.56 non disponeva di un titolo di trasporto valido.

"La cosa, anche se è corretta, mi ha fatto parecchio arrabbiare: mi sarei aspettata che mi venissero incontro", commenta la pensionata, aggiungendo di non essersi accorta di essere legermente in anticipo.