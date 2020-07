Anziana disabile si ribella alla rapina: a 87 anni mette in fuga la donna che l'aveva immobilizzata

È stata avvicinata da una sconosciuta con la più classica delle scuse: "Mi sa dire che strada è questa?". Poi le mani di quella signora, descritta come una donna bella, bionda e con una lunga treccia, sono cadute sul suo orologio d’oro. La vittima però, nonostante gli 87 anni e un deambulatore per poter camminare, non si è lasciata intimidire ed è riuscita a mettere in fuga la malintenzionata che nel tentativo di abbracciarla le aveva anche sganciato la prima sicura dell'orologio.

La brutta avventura è capitata ad un'anziana aretina di 87 anni. Il fatto è accaduto martedì mattina, mentre la vittima - parzialmente invalida- stata tornando a casa sua, nel centro di Arezzo.

L'87enne è stata subito attenta e guardinga, tanto da porre il deambulatore davanti a sé a per tenere lontano l’interlocutrice. Dopo averle chiesto informazioni, la donna ha proseguito dicendo che stava cercando lavoro e che aveva bisogno di abbracciarla. Proprio quel gesto ha messo in guardia l'anziana che ha capito che in realtà stava puntando al suo orologio in oro.

La vittima è stata afferrata con forza per i polsi, ma nonostante le braccia bloccate ha cominciato a scalciare e con due colpi ha fatto desistere la malintenzionata che si è poi data alla fuga senza riuscire nel suo intento.

L'anziana si è poi diretta verso casa e ha chiamato polizia e carabinieri. Sono stati poi i figli a raccontare il tutto perché l'esperienza della madre sia utile per mettere in guardia anche gli altri anziani.