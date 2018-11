L'anziana data per morta è ancora viva: annullati i funerali

I suoi familiari avevano già organizzato il funerale e firmato l'autorizzazione per l'espianto degli organi, ma c'era un particolare da non poter ignorare: la donna in questione non era morta. L'assurda vicenda arriva da Uri, in Sardegna, dove i familiari di una donna di 80 anni, ricoverata in gravi condizioni, hanno dovuto annullare la cerimonia funebre che avevano già organizzato credendola ormai defunta.

Da quanto scrive 'La nuova Sardegna', la donna era stata trovata nel bagno di casa, in terra, in stato di semi-incoscienza, colpita da un ictus. Trasportata in ospedale e ricoverata in terapia d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ai parenti era stato detto l'80nne era cerebralmente morta e che per lei non c'era più nulla da fare. A quel punto era partita tutta la trafila per organizzare i funerali. Tornati il giorno dopo in ospedale hanno scoperto che l'anziana è ancora viva: trasferita in rianimazione, dove si trova tutt'ora, è grave ma ancora viva.