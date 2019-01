Anziana ruba al supermercato: “L'ho fatto per fame, con la pensione non arrivo a fine mese”

“Si, è vero, ho rubato al supermercato ma non sono una ladra”: è lo sfogo di un'anziana di 75 anni, colta dopo aver rubato alcuni generi alimentari al supermercato Prix di via San Marco a Ponte di Brenta, in provincia di Padova. La donna, dopo aver comprato quel poco che poteva con i pochi soldi a disposizione, ha infilato nella borsa una bottiglia d'olio, del formaggio, del burro e dei pistacchi, ma quando è arrivato il momento di pagare l'addetto alla sicurezza ha chiesto gentilmente alla 75enne di svuotare le tasche. Come racconta Serena De Salvador sul Mattino di Padova, l'anziana ha subito confessato in lacrime: “ É stato un errore, una cosa che non dovevo fare. Ma l'ho pagata carissima, sono devastata”.

Anziana ruba al supermercato: una storia di disperazione

Una delle tante storie di disperazione con protagonista una persona anziana che, riuscendo a malapena ad arrivare a fine mese, cerca di 'rubare' qualcosa, spesso maldestramente. E nella maggior parte dei casi parliamo anche di cifre irrisorie, come per la donna di Ponte di Brenta, il cui 'bottino' ammontava ad un totale di 13 euro. Nonostante tutto l'anziana è stata denunciata per furto: “Mi hanno trattata come una criminale – ha detto al Mattino di Padova - sono rimasta chiusa per due ore in uno stanzino al freddo. Ho sbagliato, ma ero disperata e ho agito d'impulso”.

“La pensione non basta”

Ma cosa a spinto questa anziana donna a tentare il furto? Come raccontato da lei stessa, con una pensione di invalidità di 400 euro, che arrotonda con qualche lavoretto, non ce la fa ad arrivare a fine mese: “Non arrivo a 600 euro al mese, gli aiuti sono pochi e quando torno a casa, piegata dai dolori, non mi resta che piangere. É un lavoro pesante alla mia età, lo sarebbe anche se fossi in salute”. La donna adesso è sconvolta e teme di essere processata per 13 miseri euro di spesa. “Ironia della sorte – ha concluso la donna – non mi ero neanche accorta di avere altri 10 euro in borsa con cui avrei potuto pagare”.